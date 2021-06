Napoli: strappa il cellulare a una donna, ​rapinatore arrestato dalla polizia

Ieri pomeriggio gli agenti del Commissariato Vicaria-Mercato, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Carbonara hanno udito le urla di una donna e hanno visto un uomo che, dopo averla strattonata, ha prelevato qualcosa dalla sua borsa. I poliziotti, dopo un breve inseguimento, hanno raggiunto e bloccato l'uomo accertando che, poco prima, aveva rubato il telefono cellulare della donna. El Aziz El Ouafi, 33enne marocchino con precedenti di polizia e irregolare sul territorio nazionale, è stato arrestato per rapina e lesioni personali e denunciato per ingresso e soggiorno illegale sul territorio nazionale, ed il telefono è stato riconsegnato alla proprietaria.

