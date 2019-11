Napoli, è record di rapine in farmacia: «Stessa gang, soldi a chi ci aiuta»

Furti a raffica nelle farmacie di Napoli e provincia, bersagliate da colpi messi a segno in velocità e con azioni sempre più distruttive. L'emergenza sicurezza è esplosa nelle ultime settimane con nove raid criminali in sette giorni. «Siamo così indignati dall'aumento di atti predatori che restano senza alcun colpevole, che stanzieremo un premio per chi collabora». Questa la provocazione lanciata da Michele Di Iorio presidente di Federfarma Napoli che sottolinea come «la scia di furti non si limita al danno economico nel comparto farmaceutico ma, nella maggior parte dei casi, oltre al bottino, i criminali vandalizzano i locali, compromettendo così il funzionamento di un'attività che è di pubblico servizio».

La furia distruttiva è praticamente necessaria per sradicare le casse automatiche e le modalità con cui i ladri fanno razzia di migliaia di euro, sono quasi sempre le stesse. I criminali agiscono in gruppo, da tre a cinque persone, utilizzando torce e piedi di porco. I colpi, di notte, durano una manciata di secondi divisi tra chi fa il palo e chi rimuove le casse e distrugge le telecamere. I dati denunciati da Federfarma Napoli: nove colpi in sette giorni a cominciare da mercoledì 23 ottobre e, di questi, tre nella notte tra sabato 26 e domenica 27 ottobre, e 5 in farmacie napoletane. Il fenomeno non è nuovo e solo due mesi fa, la proprietaria della farmacia Galeno di Casoria aveva denunciato 11 atti criminali chiedendo aiuto alle istituzioni.



La situazione è precipitata e il primo raid di questa nuova ondata criminale, è avvenuto nella notte tra mercoledì 23 e giovedì 24 ottobre, in una farmacia di. In realtà, questo è stato l'unico caso in cui i ladri hanno rinunciato al furto dopo aver divelto la serranda dell'ingresso principale. Niente bottino ma la farmacia letteralmente distrutta. Doppio colpo, invece, nella notte tra giovedì 24 e venerdì 25 a Napoli, in una farmacia in: bottino di 4mila euro. Tra sabato 26 e domenica 27, il colpo è stato triplice: in una parafarmacia del, in una farmacia ine un'altra su, dove i ladri hanno sottratto 3mila euro in soli 4 minuti. Infine domenica 27 ottobre, ennesimo raid in una farmacia ae nella notte tra mercoledì 30 e giovedì 31, ancora un furto in una farmacia a

«Non è difficile ipotizzare che, almeno a Napoli, si possa trattare della stessa banda che agisce indisturbata - commenta Di Iorio - i furti si consumano in pochi minuti ma provocano forti rumori per questo invitiamo tutti a collaborare e fornirci degli indizi». La lista di furti e rapine è lunga ma, commenta Di Iorio, «quasi sempre, senza colpevoli, eppure cerchiamo di collaborare con le forze dell'ordine fornendo le immagini della videosorveglianza e tutte le informazioni che abbiamo come accadrà nei prossimi giorni dove è previsto l'incontro con il questore e il colonello dei carabinieri del gruppo Napoli». «La categoria lavora in costante apprensione - conclude Di Iorio - e una paura costante delle rapine. Sto valutando di proporre al consiglio di Federfarma Napoli di individuare un premio in danaro per quei cittadini che, con la loro collaborazione, possano contribuire ad identificare i malviventi».

