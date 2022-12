Napoli, rapina alla sindaca di Sant'Antonio Abate Ilaria Abagnale mentre era in auto

La sindaca di Sant'Antonio Abate, Ilaria Abagnale, ed il marito sono stati rapinati nella serata di ieri in via Poerio, a Napoli da un uomo armato che ha prima mostrato la pistola e poi rotto con l'arma il vetro dell'auto. Si è fatto consegnare un orologio e i soldi e si è allontanato assieme ad un palo.

«Abbiamo provato - dice la Abagnale - un grande spavento. È stata veramente una brutta esperienza, vissuta in pieno traffico, in una zona considerata bene della città. Ma naturalmente questo - sottolinea la Abagnale che è anche consigliere metropolitano di Napoli - non deve assolutamente gettare discredito sulla città per l'episodio di un singolo».

A ottobre scorso erano emerse minacce nei confronti dei figli della sindaca che aveva denunciato un boss locale.

«Abbiamo avuto tanta paura per quello che è successo ieri ma non ritengo che i due episodi siano per nulla collegabili», aggiunge. La rapina è stata denunciata ai carabinieri.