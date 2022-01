Napoli, rapinarolex a 15 anni: «Deve essere processato»

Gli era andata bene le prime volte. Era stato giudicato immaturo. Nel senso che non era stato ritenuto processabile, nonostante avesse compiuto l'età imputabile, i fatidici 14 anni. Su di lui si erano spesi (e continuano a farlo) avvocati, magistrati, medici e assistenti sociali, come una sorta di caso di scuola, per le tante facce di una realtà di degrado, oggettivamente problematica. Figlio di genitori da sempre alle prese con problemi di...

