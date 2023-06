Napoli, resti archeologici rinvenuti a Soccavo: forse è una tomba romana

Sorpresa archeologica in via Giustiniano a Napoli. Mentre si svolgevano lavori nella sede stradale ad opera di una società di servizi, sono riaffiorati alcuni resti archeologici di un'antica tomba, probabilmente d'epoca romana.

La scoperta, a pochi metri di profondità, nei pressi della fermata Piave della Cumana, ha destato da subito l'attenzione di molti curiosi.

Da una prima osservazione, l'inumazione sembra essere del tipo a cassa laterizia, una tipologia sepolcrale molto diffusa in età tardoantica, ma su questo sono in corso i rilievi degli archeologi della Soprintendenza, come ha dichiarato in un comunicato il deputato Francesco Emilio Borrelli: «sono sul posto esperti e professionisti per verificare il ritrovamento.

Si tratterebbe di una importante scoperta che però ha già causato notevoli disagi alla cittadinanza e potrebbe crearne di ulteriori se il cantiere non sarà chiuso nei tempi previsti. Va verificata rapidamente l'eventuale importanza della scoperta in modo da ridurre i problemi per i residenti».

Se confermata l'ipotesi della tomba, potremmo trovarci davanti ad una più ampia zona sepolcrale. Poco distante sono presenti i resti del colombario di via Pigna, una delle poche testimonianze d'epoca romana sopravvisuta allo scempio edilizio della piana di Soccavo. Nel frattempo lo scavo è stato interrato.