Napoli, al Rione Sanità, 10 motocicli irregolari su 10: tutti sequestrati

Tutti i motocicli controllati ieri nel Rione Sanità di Napoli dai carabinieri del Gruppo Radiomobile sono stai sequestrati, fermati o alienati. Dieci su dieci mezzi controllati nell'ambito dei controlli per il contrasto dell'illegalità diffusa.

Dei motocicli controllati tutti sono stati sottratti a chi li guidava. Quattro erano sprovvisti di assicurazione, quattro erano guidati da persone senza casco e senza patente, due erano già sottoposti a sequestro amministrativo e sono stati dunque venduti.

APPROFONDIMENTI LA LEGALITÀ Napoli, il capo della polizia inaugura il ring alla Sanità:... LA DROGA Napoli, spaccio di droga durante il coprifuoco: arrestato lo zio di...

I carabinieri, prima di effettuare il servizio nel Rione Sanità, hanno controllato un giovane in Piazza Bellini. Nelle sue tasche hanno trovato 30 bustine di marijuana, 40 euro in contante e un bilancino di precisione. Il giovane, incensurato, è stato denunciato per detenzione di droga a fini di spaccio.