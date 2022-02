Questa mattina intorno alle 7.40 i Carabinieri della Compagnia Centro sono intervenuti all’Ospedale Pellegrini per una 30enne accoltellata alla coscia destra. Secondo una prima sommaria ricostruzione ancora al vaglio dei militari, la donna sarebbe stata ferita questa notte in vicoletto Belledonne a Chiaia, nei pressi di un bar dove era scoppiata una rissa. La 30enne è di Volla ed è stata dimessa con 8 giorni di prognosi. Indagini in corso per chiarire la dinamica.