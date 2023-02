Rita De Crescenzo come Matteo Messina Denaro su TikTok ed è subito polemica

Continua lo sconcertante trend delle ultime settimane di vestire «in stile Matteo Messina Denaro». In particolare sui social impazza la moda di mostrarsi fieri nell'indossare lo stesso montone che sfoggiava il boss sanguinario al momento dell'arresto a Palermo lo scorso 16 gennaio.

L'ultima polemica in ordine di tempo nasce dal video della nota tiktoker napoletana Rita De Crescenzo. La donna si mostra orgoglioda di indossare lo stesso capo dell'ultimo padrino di Cosa Nostra e ironizza: «Lo ha mandato a me, spedito dal carcere».

Poi precisa che in realtà lo ha comprato e anzi da influencer qual è consiglia agli utenti anche il luogo dove poterlo acquistare: «Lo trovate al Rettiflilo».

Il video immediatamente virale su TikTok è stato rilanciato dal deputato Francesco Emilio Borrelli sui suoi canali social per denunciare questa degenerata moda che inneggia al boss mafioso.

«Fenomeno sempre più dilagante, del Matteo Messina Denaro Style», scrive Borrelli, un fenomeno che non risparmia nemmeno i bambini. Infatti è di pochi giorni fa un altro video virale in cui due genitori hanno travestito per Carnevale il loro piccolo proprio da Matteo Messina Denaro.