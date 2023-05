Napoli, ruba il telefono a una donna e scappa: arrestato

Nel pomeriggio di venerdì 26 maggio, i falchi della squadra mobile, durante un servizio di contrasto ai reati predatori, in via Alessandro Poerio, hanno notato un uomo che, dopo aver spintonato e rubato il telefono ad una donna, si è dato alla fuga.

I poliziotti, dopo un breve inseguimento, lo hanno bloccato in via Giuseppe Leonardo Albanese trovandolo in possesso del telefono che è stato restituito alla proprietaria.

G.A., 42enne napoletano con precedenti, è stato arrestato per rapina, lesioni personali e resistenza a pubblico ufficiale.