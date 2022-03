Incidente nella ditta di logistica nel Napoletano, muore operaio di 55 anni

Nel pomeriggio è stato trasportato all'ospedale di Nola Dakaj Mynyr (nato in Albania il 29 agosto del 1966), vittima di un infortunio sul lavoro in una ditta di San Gennaro Vesuviano che si occupa di logistica. L'operaio, che risultava regolarmente assunto, è morto poco dopo il ricovero. Non è ancora chiara la dinamica, né il luogo preciso dell'incidente. La salma è stata trasportata nel policlinico di Napoli per l'autopsia. Indagano i carabinieri della compagnia di Nola e del Nucleo Investigativo di Castello di Cisterna.