Operai travolto da un'antenna: morto un 33enne, il collega in ospedale

Tragedia sul lavoro in un cantiere nel Monzese. Un operaio di 33 anni è morto e un altro di 26 anni è stato portato all'ospedale di Desio non in gravi condizioni dopo un incidente sul lavoro avvenuto questo pomeriggio, 10 marzo, intorno alle 14 in un cantiere in via delle Industrie a Biassono, in provincia di Monza e Brianza. Secondo le prime informazioni i due operai sono precipitati al suolo mentre erano al lavoro per la manutenzione di una antenna.

Non c'è stato nulla da fare per il 33enne trovato in arresto cardiocircolatorio: i soccorsi non hanno potuto che constatarne la morte. L'altro operaio, di 26 anni, avrebbe invece riportato solo un trauma all'arto superiore ed è stato trasportato in codice verde all'ospedale di Desio. Sul posto sono intervenute due ambulanze, un'automedica, l'elisoccorso e i carabinieri di Monza che dovranno chiarire la dinamica di quanto accaduto.

E' stata un'antenna a travolgere l'operaio di 33 anni morto questo pomeriggio all'interno della San Giorgio Mobili di Biassono (Monza), mentre stava lavorando insieme a un collega di 26 anni, rimasto ferito non gravemente. Questo quanto emerso dagli accertamenti della Polizia Locale, ancora sul posto, sul drammatico incidente costato la vita al giovane lavoratore originario del Brasile. La struttura, caduta per cause ancora da accertarsi, lo ha travolto in pieno facendolo cadere dall'autoscala sulla quale stava lavorando. Precipitato per oltre sei metri, l'operaio è morto in seguito ai gravi traumi riportati.