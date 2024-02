Napoli, arrestati 39enne: deve scontare cinque anni di reclusione

Nella mattinata di sabato, i falchi della squadra mobile hanno eseguito, nei confronti di un 39enne napoletano, un provvedimento di determinazione di pene concorrenti, emesso lo scorso 29 gennaio dalla procura della Repubblica presso il tribunale di Avellino - ufficio esecuzioni penali.

Il predetto, che dovrà espiare la pena di 5 anni, 7 mesi e 14 giorni di reclusione per furto aggravato, danneggiamento lesioni personali, danneggiamento, porto abusivo di armi e delitti in materia di dichiarazione dei redditi commessi a San Sebastiano al Vesuvio, Pollena Trocchia, Avellino e Benevento tra il 2018 e il 2021, è stato rintracciato in questo centro cittadino.