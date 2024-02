Napoli, controlli e perquisizioni: sequestrati 12 chili di cocaina nel rione Don Guanella

Ieri sera, gli agenti dell’ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico, hanno effettuato numerosi controlli e perquisizioni in diversi stabili del quartiere Don Guanella e Scampia.

L’intuito investigativo degli operatori ha trovato positivo riscontro in quanto, in uno stabile di via Oliviero Zuccarini, i poliziotti all’interno di un vano hanno trovato e sequestrato due borsoni contenenti 10 panetti del peso complessivo di circa 12 kg di cocaina.