Stazione di Napoli Garibaldi: arrestato 19enne per spaccio e violenza

Ieri pomeriggio, il personale della Squadra di Polizia Giudiziaria del Compartimento Polizia Ferroviaria per la Campania, al termine di un’attività info-investigativa per fermare il fenomeno dello spaccio di stupefacenti nella Stazione di Piazza Garibaldi, all’altezza dell’ingresso della linea Metropolitana 2, ha arrestato un 19enne egiziano, irregolare sul territorio nazionale, per possesso di sostanze stupefacenti, violenza e resistenza a Pubblico Ufficiale e lesioni personali.

Nello specifico, i poliziotti hanno notato il grande andirivieni di persone attorno al giovane spacciatore, pertanto sono immediatamente intervenuti bloccando, non senza difficoltà e dopo una colluttazione, il giovane, che è stato trovato in possesso di 2 stecche e di una plancetta di hashish per un peso complessivo di circa 19,03 grammi e di 20 euro.