Scampia, sorpreso a bordo di uno scooter con un coltello e denunciato

Nel pomeriggio di mercoledì 19 aprile, gli agenti dell’ufficio prevenzione generale, hanno controllato in via Antonio Labriola uno scooter con a bordo due persone e hanno trovato il conducente in possesso di un coltello a farfalla della lunghezza di 16 centimetri.

Inoltre, hanno accertato che lo stesso era sprovvisto di patente di guida e che il mezzo su cui viaggiava non era assicurato e già sottoposto a sequestro amministrativo.

Un 24enne napoletano con precedenti è stato denunciato per porto abusivo di armi e gli sono state contestate tre violazioni del codice della strada per guida senza patente, mancata copertura assicurativa e guida di veicolo già sottoposto a sequestro.