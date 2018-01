Napoli senza bus e metropolitane: blitz della polizia per liberare i binari

Mercoledì 24 Gennaio 2018, 11:30 - Ultimo aggiornamento: 24-01-2018 12:21

Alta tensione alla stazione Piscinola della Linea 1, dove i lavoratori della ditta di pulizie Samir da questa mattina hanno occupato i binari, impedendo ai treni di uscire, per protestare contro il mancato pagamento delle spettanze da parte dell’Anm.Poco prima delle 11, dopo lunga e infruttuosa mediazione per liberare i binari, è scattato l’intervento delle forze dell’ordine , che sono scesi sui binari per sgomberarli dai manifestanti.Uno dei lavoratori s'è arrampicato su una torre del deposito Anm di via Nazionale delle Puglie. Immediato l’intervento delle forze dell’ordine e dei vigili del fuoco, che hanno montato il cuscino gonfiabile di salvataggio.La rivolta dei dipendenti della Samir era partita questa mattina alle 6. La ditta vanta cinque milioni di euro di arretrati dall’Anm. I lavoratori hanno occupato stazioni metropolitane e depositi dei bus.Servizio sospeso su tutte le linee bus e sulla Linea 1 della metropolitana, su tutta la tratta Migliaia di persone sono rimaste in attesa in strada alle fermate e davanti alle porte delle stazioni del metrò. Regolari invece le funicolari.A causa delle agitazioni, è stata annullata la visita del ministro dei Trasporti Delrio per l’inaugurazione dell’area riqualificata a Largo Pignatelli nell’ambito dei lavori per la metropolitana linea 6.I sindacati della Samir hanno indetto uno sciopero di 48 ore per il 29 e il 30 gennaio.