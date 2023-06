Napoli, gira in scooter con la droga: arrestato pusher 28enne

I carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli hanno arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio un 28enne napoletano già noto alle forze dell’ordine.

Era in via Sanità, a bordo di un honda sh, quando i militari gli hanno imposto l’alt. Il 28enne è poi fuggito ma dopo pochi metri è stato bloccato e perquisito. Addosso aveva 47 dosi di cocaina, un panetto di hashish di oltre 70 grammi e una bustina di marijuana.

I carabinieri hanno rinvenuto anche 3 bilancini di precisione per pesare le dosi e 45 euro in contante ritenuto provento d'illecito. L'uomo è ora in carcere in attesa di giudizio.