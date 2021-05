Napoli, sentenza sull'ex call center: devono essere assunti dalle Poste

l Tribunale di Napoli Nord ha depositato oggi la sentenza sulla «illegittima interposizione di manodopera» per circa 80 lavoratori della ex «Gepin contact call center», disponendone l'assunzione in Poste Italiane. Lo rende noto il Slc-Cgil di Napoli.

«La sentenza - afferma il segretario di Slc Cgil Napoli , Alessandra Tommasini - ha riconosciuto un rapporto continuo ed inequivocabile creando un rapporto stabile e di diretta dipendenza nell'attività lavorativa nonostante l'assegnazione di una commessaœ». La Cgil chiede da sempre la regolamentazione di un settore che negli anni ha visto diminuire diritti e tutele dei lavoratori.