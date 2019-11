Napoli senza acqua: palazzo sgomberato e mille famiglie a secco, notte da incubo a Miano

Quasi mille famiglie senz’acqua, una strada chiusa e un palazzo sgomberato in via precauzionale. Questa la notte da incubo dei residenti di via Vecchia comunale Miano-Piscinola che - a causa di un collasso di parte del sistema fognario - sono stati costretti ad allontanarsi dalle proprie abitazioni. Un'emergenza segnalata nel tardo pomeriggio e che solo a serata inoltrata ha visto l’intervento delle squadre dell’Abc.



«Siamo preoccupati per le famiglie sgomberate - afferma l’assessore al commercio dell’VIII Municipalità- perché ancora non sappiamo quando potranno rientrare e non è la prima volta che accade. È necessario accendere i riflettori sulche è sttao edificato nel dopoguerra e non ha mai avuto seri interventi di manutenzione. I residenti vivono nell’abbandono e nell’indifferenza delle istituzioni e speriamo che anche questo ennesimo allarme, faccia sì che gli enti preposti - Comune e Iacp - si accorgano dell’esistenza di queste persone».