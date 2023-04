Napoli: sequestrati 35mila articoli con marchio Calcio Napoli

I finanzieri del comando provinciale di Napoli hanno scoperto due locali attrezzati per la produzione di capi di abbigliamento contraffatto con il marchio del Calcio Napoli. Scoperti inoltre due depositi e oltre 90 tra macchinari, telai e strumenti da lavoro. Sono complessivamente 55 le persone segnalate all'autorità giudiziaria per frode in commercio, contraffazione e ricettazione. L'operazione ha portato al sequestro di oltre 35mila articoli, tra magliette, bandiere, gadget, e oltre 4mila metri di stoffa riproducenti il marchio del Calcio Napoli.

Gli stessi finanzieri del pronto impiego hanno sequestrato, lo scorso 17 aprile, centinaia di prodotti contraffatti all'ingresso del Parco nazionale del Vesuvio, denunciando un uomo: le magliette e bandiere erano proposte in vendita ai numerosi turisti. Anche nella serata del 18 aprile scorso, nei dintorni dello stadio Maradona, i baschi verdi hanno individuato un centinaio di articoli tra bandiere, magliette e sciarpe, tutti con marchio “Sscn”, segnalando all'autorità giudiziaria un responsabile per contraffazione e ricettazione.

Infine, circa 2.500 articoli tra magliette, bandiere, portachiavi e profumatori per auto sono stati sequestrati tra i quartieri Pianura, Montecalvario e Secondigliano, dove, all'interno di un locale, sono stati rinvenuti macchinari e attrezzature tessili idonee a fabbricare merce contraffatta. 5 persone denunciate.