Napoli, sequestri record di slot illegali: 43 macchinette in sei mesi

Boom di sequestri di slot abusive e contanti da gioco illegale.

È questo il risultato eccezionale del 2022 realizzaro in una serie di otto operazioni della polizia locale di San Lorenzo guidata dal comandante Alfredo Maraffino che ha ricevuto un encomio ufficiale da parte dell'agenzia dogane e monopoli della Campania.

Si tratta di operazioni, ultima in via Oberdan, che vanno oltre le ordinarie attività della polizia municipale ma che hanno contraddistinto la sezione di San Lorenzo nella lotta alla ludopatia e al gioco illegale.

In soli sei mesi del 2022 infatti sono state sequestrate ben 43 macchinette senza nessuna autorizzazione, 22mila euro in contanti e sono state elevate contravvenzioni per 750mila euro.

Un giro da centinaia di migliaia di euro che viene nascosto in bische clandestine spesso nemmeno troppo nascoste dislocate su tutto il territorio napoletano