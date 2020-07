Napoli, sgomberato accampamento abusivo: una 15enne tra quattro uomini

Gli agenti della polizia locale hanno recuperato un’area di proprietà comunale in corso Novara che era stata occupata abusivamente da alcuni uomini. A seguito di diverse segnalazioni pervenute, la polizia municipale ha accertato che all’interno dello stabile, abbandonato da tempo, si erano introdotti alcuni soggetti che avevano costruito dei manufatti abusivi dove avevano sistemato giacigli e masserizie varie, il tutto in una situazione di estremo degrado igienico e con allaccio illegittimo alla rete idrica.

Al momento dell’accesso degli agenti erano presenti quattro uomini, tutti denunciati per l’illecita occupazione, e due sorelle, di cui una di 15 anni, provenienti dalla provincia casertana che hanno dichiarato di essere ospiti dei tre uomini per qualche giorno.

Grazie alla presenza di mezzi e personale Asia, si è poi provveduto alla rimozione di ingenti quantità di rifiuti presenti, mentre gli operatori dell’Abc hanno riparato una condotta idrica che sversava copiosamente al suolo.

Contestualmente, la polizia locale è intervenuta anche nel centro storico con attività mirate al contrasto al fenomeno dei parcheggiatori abusivi e al proliferare delle autorimesse. Gli agenti hanno sanzionato sette parcheggiatori abusivi sorpresi in attività in via Di Costanzo, via D’Andrea, via dell’Incoronata, via Battisti, piazza Matteotti e via Filzi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA