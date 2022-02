Napoli, si affaccia al balcone di casa e scatta la perquisizione: arrestata

Una donna affacciata al balcone del primo piano di uno stabile in vico Santa Maria Antesaecula, alla vista dei poliziotti, è rientrata frettolosamente in casa. Insospettiti, gli agenti sono entrati nell’appartamento e hanno trovato la 64enne napoletana in possesso di un bilancino di precisione, e nella pattumiera hanno rinvenuto 23 stecche di hashish del peso di circa 32 grammi. G.E., napoletana con precedenti di polizia, è stata arrestata per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.