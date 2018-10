Sabato 6 Ottobre 2018, 09:44

Di questo passo bisognerà prevedere le sale ossigeno più che quelle fumatori. Chi ha fame d'aria e di prati in fiore è messo in minoranza dall'inciviltà. Se poi a sfoggiare tracotanza è proprio chi dovrebbe far rispettare le regole allora la farsa è completa. Così ogni sera nella metro linea 2 di Napoli si consuma il "desafio" tra modi di intendere la vita e il rispetto, tra i fumatori (nel posto sbagliato) e i non fumatori, in uno scontro senza giudici. Perché stando alla Polfer basta l'affissione del cartello con il divieto di fumo: "Non si può monitorare né intervenire per carenza di personale". E i fumatori sono perfettamente cronometrati sui tempi di intervento, infatti arrivano giusto al filtro e si sbarazzano della cicca pochi istanti prima di essere colti in flagranza dalle guardie. Agisce indisturbato persino un dipendente Trenitalia che, sorpreso, fuma amenamente dove non si potrebbe e prima di prendere servizio sembra non avere nulla da farsi perdonare.