Napoli, sopralluogo nell'ex campo rom: trovate nuove baracche, le carte in Procura

Lunedì 19 Marzo 2018, 17:04 - Ultimo aggiornamento: 19-03-2018 17:17

Si è svolto questa mattina il sopralluogo nell’ex campo rom di via Pallucci, a Pianura, dove era stata segnalata la presenza di nuove baracche costruite di recente. L’area, già sgomberata due anni fa e da allora sotto sequestro, era oggetto di controlli periodici della Polizia Municipale, che non aveva trovato segnali di un nuovo insediamento; la denuncia era invece arrivata dal consigliere municipale Pasquale Strazzullo che, nello stesso periodo di uno dei sopralluoghi, aveva invece evidenziato la presenza di alcuni manufatti e segnalato la presenza di rom che scaricavano del materiale nell’ormai ex campo.Questa mattina sono arrivati sul posto i funzionari del Nucleo Tutela Ambientale della Polizia Municipale e quelli dell’ufficio Demanio e Patrimonio del Comune di Napoli, che hanno constatato l’esistenza di nuove costruzioni abusive e identificato alcuni occupanti. Adesso la decisione passa alla Procura, che dovrà esprimersi su un nuovo sgombero con successivo abbattimento e con i relativi interventi di bonifica. Sull’area pendono diversi progetti promossi dalla Municipalità, tra i quali quelli di realizzazione di orti urbani.