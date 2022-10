Napoli, sovraindebitamento: c'è il protocollo di intesa

Un protocollo d'intesa per aiutare chi è sotto l'asfissiante cappa del sovraindebitamento a uscire da quel tunnel che sembra senza fine. Lo hanno siglato nelle scorse ore l'Ordine degli avvocati di Napoli e la Federconsumatori Campania. A firmarlo, nella sede del Coa di Napoli, il presidente Antonio Tafuri per l'Ordine e il presidente Giovanni Berritto per l'associazione dei consumatori.