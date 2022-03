Sparatoria a Napoli, 28enne ferito alla gamba a piazza Garibaldi

Nella tarda serata di ieri un 28enne di origini maliane, regolare sul territorio italiano, è stato trasportato al pronto soccorso dell'ospedale Villa Betania di Napoli perché ferito alla gamba destra da un colpo di arma da fuoco. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della compagnia Stella.

APPROFONDIMENTI LA VIOLENZA Spari e paura alle Case Nuove e ad Acerra: ​due uomini feriti LA SPARATORIA Napoli, raid a Frattamaggiore: 46enne ferito a colpi di arma da... LA VIOLENZA Napoli, sparatoria davanti all'ospedale dei Pellegrini: sei...

Il 28enne, secondo una ricostruzione ancora tutta da verificare, sarebbe stato ferito in piazza Garibaldi, nei pressi della galleria commerciale. Ancora poco chiare dinamica e motivazioni. Il maliano è stato dimesso e giudicato guaribile in 15 giorni. Indagini in corso dei Carabinieri.