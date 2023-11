Napoli, spari contro un uomo in auto dopo una lite per viabilità. preso minorenne

Un banale diverbio per questioni di viabilità poteva sfociare in tragedia. Su delega del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Napoli, oggi la polizia ha eseguito un’ordinanza di collocamento in un Istituto Penale per Minorenni, emessa dal G.I.P. del Tribunale per i Minorenni di Napoli su richiesta della locale Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni, nei confronti di M.A. gravemente indiziato dei reati di tentato omicidio, porto di arma comune da sparo.

Nelle prime ore del 15 ottobre in via Amerigo Vespucci, all’epilogo di un banale diverbio per questioni di viabilità, M.A. ha esploso alcuni colpi d’arma da fuoco all’indirizzo dell’auto FIAT 500 condotta dalla vittima ferendola alla mano sinistra e di striscio alla gamba sinistra, incurante che a bodo della vettura fossero presenti anche donne e bambini.

Le indagini svolte da parte della Squadra Mobile, hanno consentito di acquisire numerosi elementi indiziari a carico dell’indagato.