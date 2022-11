Napoli, stop & go ai bus turistici: sanzioni anche per il trasporto scolatico

Controllati 47 bus turistici a Napoli, di cui 15 sono stati sanzionati per violazione dell'ordinanza comunale, che stabilisce il divieto di circolazione nel centro storico nei giorni festivi e prefestivi fino all’8 gennaio. e l’Istituzione di aree per la sosta riservate e spazi per la fermata. Altri 5 mezzi sono stati sanzionati per il mancato rispetto dei tempi di guida. Nelle zona dei Colli Aminei e in Piazza Carlo III, verifiche estese anche ai veicoli dedicati al trasporto scolastico cittadino: uno su 12 è risultato privo di autorizzazione comunale e pertanto sottoposto a fermo amministrativo per 2 mesi con ritiro della carta di circolazione, e 2 conducenti, benché in possesso di licenza comunale, sono stati sanzionati perché a bordo avevano più alunni di quanti autorizzati. Non solo: altri 2 conducenti sono stati sanzionati per aver installato panche e sedili per aumentare il numero di alunni da trasportare, a scapito delle norme di sicurezza.