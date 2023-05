Napoli: taxi piomba sul dehor del ristorante, ​paura tra i turisti in piazza del Gesù

Paura in piazza del Gesù: un taxi per ragioni che sono in corso di accertamento ha sbandato facendo una manovra azzardata impattando violentemente contro le vetrine di un dehor nel quale stavano pranzando alcuni turisti.

Al momento fortunatamente non si registrano feriti.

I danni provocati dall'incidente

«Piazza del Gesù - spiega la titolare del ristorante - è vietata al traffico ma i taxi scorrazzano a forte velocità e rappresentano un potenziale pericolo per gli avventori dei locali presenti in piazza e per i turisti che affollano l'area».