Vico Equense: incidente con ferito nel tunnel di Pozzano, chiusa la Sorrentina

Un grave incidente si è verificato oggi pomeriggio, intorno alle 16.30, all'interno della galleria Santa Maria di Pozzano della statale 145 «Sorrentina», tra Castellammare di Stabia e Vico Equense. Coinvolte almeno due autovetture, una delle quali è un taxi, ed uno scooter. Proprio il centauro avrebbe riportato la peggio nello schianto. È stato soccorso dai sanitari di un’ambulanza del 118 che lo hanno trasferito in ospedale. Dalle prime informazioni sembra non sia in pericolo di vita.

Sul posto anche gli agenti della polizia stradale di Sorrento i quali hanno dovuto chiudere il tunnel in entrambe le direzioni di marcia poichè i veicoli coinvolti hanno invaso quasi completamente la carreggiata. Gli uomini del comandante Giovanni Scicolone sono impegnati nei rilievi per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente.

Al momento il traffico sia in entrata che in uscita alla penisola sorrentina è deviato attraverso il centro di Vico Equense e questo sta provocando pesanti rallentamenti alla circolazione.