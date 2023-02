Per due notti chiude la galleria Santa Maria di Pozzano della Sorrentina

Per lo svolgimento di attività di manutenzione sugli impianti tecnologici della galleria di Santa Maria di Pozzano che si trova lungo la strada statale 145/Var Sorrentina tra i territori comunali di Castellammare di Stabia e Vico Equense, in provincia di Napoli, Anas fa sapere che si rende necessaria l’interdizione al transito dell’arteria viaria per due notti.

Nel dettaglio, per la esecuzione degli interventi programmati in orario notturno allo scopo di minimizzare i disagi per l’utenza, il provvedimento di chiusura della statale 145/Var (compreso il tunnel, tra il km 0,000 ed il km 5,500) sarà in vigore tra le ore 22 di oggi, giovedì 16 e le ore 6 di domani, venerdì 17 ed ancora tra le ore 22 di venerdì 17 e le ore 6 di sabato 18 febbraio.

Durante la chiusura, la circolazione proveniente da Castellammare di Stabia e da Sorrento verrà deviata lungo la ex statale 145 ed all'interno dell'abitato di Vico Equense.