Incidente in galleria sulla statale sorrentina: auto contro bus, morta donna, feriti tra i passeggeri

Castellammare-Vico Equense. Impatto tra un autobus e un'automobile, un morto all'interno della galleria Santa Maria di Pozzano-Seiano. Traffico in tilt lungo la statale sorrentina tra Castellammare di Stabia e Vico Equense a causa di un incidente mortale avvenuto intorno alle 14. Sul posto sono giunti i soccorsi, con quattro ambulanze del 118 ma per la donna 41enne di Cava de' Tirreni non c'è stato nulla da fare. Anche alcuni passaggeri dell'autobus sono rimasti lievemente feriti.

Sul posto la polizia stradale di Sorrento per tutti i rilievi del caso.