Napoli-Union Berlino, nuovi scontri tra tifosi in zona stadio Maradona

Scontri tra tifosi del Napoli e dell'Union Berlino si sono verificati nel quartiere di Fuorigrotta, a poca distanza dallo stadio Maradona, dove dalle 18.45 si gioca la partita di Champions League. Le due tifoserie si sono affrontate e sono intervenute le forze di polizia.

Intanto in giornata buona parte dei 250 ultras tedeschi protagonisti degli scontri con le forze di polizia della scorsa notte a Napoli hanno lasciato la città.

I tifosi tedeschi erano, tra l'altro, tutti senza biglietto e quindi non avrebbero potuto assistere alla partita di Champions League tra il Napoli e l'Union Berlino che si terrà a partire dalle 18.45 allo stadio Maradona.

In città, in queste ore, è previsto l'arrivo di oltre duemila supporter dell'Union che la Digos sta intercettando con servizi di monitoraggio in aeroporto, nella stazione di Napoli Centrale e sull'autostrada A1.

Dopo i controlli i tifosi della squadra ospite vengono canalizzati negli spazi della Stazione marittima da dove poi verranno trasferiti allo stadio a bordo di pullman.