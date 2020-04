Non c’è solo la vendita di sigarette di contrabbando al Vasto. In questo periodo di emergenza ed allarme sanitario, anche il commercio di sostanze stupefacenti prosegue senza “restrizioni”. All’angolo tra via Milano e via Firenze ad esempio, i gruppi di clienti continuano a formarsi ad ogni ora del giorno in barba ad ogni regola anti assembramento. Una condizione di illegalità e pericolo che non è sfuggita agli attivisti del territorio.



«Ormai vigiliamo dalle nostre case - commentano - facendo foto e segnalando gli spacciatori alle forze dell’ordine. Ma non è sufficiente. Ci rendiamo conto del momento e proprio per questo chiediamo ancora più attenzione. Continuano a vendere in strada, creando continue calche e mettendoci tutti in pericolo. Scendere a fare la spesa è diventato impossibile. Ci troviamo di fronte a decine di persone e siamo costretti a farci largo tra la folla. Oltretutto in questo momento lo spaccio sembra essere rifiorito e non ne possiamo più di assistere a queste scene. È necessario aumentare i controlli per contrastare qualsiasi forma di illegalità ancora presente in zona».

