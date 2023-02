Napoli, vede i carabinieri e tenta di ingoiare la droga: in manette un 35enne

Vede i carabinieri e prova a ingoiare alcune dosi di cocaina, ma i militari lo bloccano in tempo. L'episodio è accaduto in una abitazione delle «Case Nuove», a Napoli, dove i carabinieri sono intervenuti per un controllo e hanno trovato della droga sul tavolo della cucina. In manette è finito un 35enne che deve rispondere di detenzione di droga a fini di spaccio e resistenza e violenza a pubblico ufficiale, visto che ha morso uno dei militari, ferendolo a una mano. In casa c'era anche la moglie dell'uomo, che avrebbe provato a occultare parte della sostanza stupefacente. Per lei è scattata una denuncia. La droga è stata sequestrata insieme a 523 euro in contanti.