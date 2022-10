Via Toledo Napoli, denunciati due uomini del Bangladesh con 18 borse false

Durante il servizio di controllo del territorio, i nibbio dell’ufficio prevenzione generale hanno controllato due uomini in via Toledo intenti a vendere 18 borse contraffatte; i due, un 40enne e un 23enne del Bangladesh, sono stati denunciati per ricettazione e introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi.

Inoltre, il 40enne è stato altresì denunciato poiché non ha ottemperato all'ordine di esibizione del permesso di soggiorno o di altro documento di identificazione, mentre il 23enne per ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato; infine, la merce è stata sequestrata.