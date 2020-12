I carabinieri del nucleo operativo del Vomero hanno denunciato per detenzione di materiale pirotecnico un 23enne incensurato del posto. Durante una perquisizione domiciliare è stato trovato in possesso di 24 chili di artifizi pirotecnici illegali destinati alla vendita al dettaglio. Il materiale è stato sequestrato e affidato agli artificieri del Comando Provinciale di Napoli per la successiva distruzione.





Ultimo aggiornamento: 12:06

