Whirlpool Napoli, sindacati e lavoratori incontrano Giorgetti. Il ministro: «Massimo impegno»

Incontro al ministero dello Sviluppo economico sulla vertenza Whirlpool. Sono presenti il ministro Giancarlo Giorgetti e il suo staff. Al tavolo ci sono i sindacalisti Barbara Tibaldi, segretaria nazionale Fiom-Cgil, Roberto Benaglia segretario generale Fim-Cisl, Gianluca Ficco, segretario nazionale della Uilm, e tre delegati dei lavoratori del sito Whirlpool di Napoli. Sono in 140 gli operai della Whirlpool di Napoli arrivati a Roma per manifestare davanti al «Napoli non molla»: questo lo slogan del presidio unitario, indetto dalle tute blu di Fiom, Fim e Uilm.

«Da parte mia ho promesso serietà, impegno e responsabilità alle rappresentanze dei lavoratori Whirlpool e alle loro famiglie». Così il ministro dello Sviluppo, Giancarlo Giorgetti, al termine dell'incontro con i sindacati su Whirlpool. «Sarà necessario mettere in campo politiche economiche di rilancio insieme con il ridisegno di un piano di ammortizzatori sociali - ha affermato - un lavoro di squadra che non farò da solo ma in squadra con il ministro del welfare. Mi auguro, già la prossima settimana, che possa partire concretamente un lavoro per studiare il dossier e per avviare un'interlocuzione anche con l'azienda».

