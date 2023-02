Napoli, al via la 49esima edizione del Nauticsud. Meloni: «Cantieristica fiore all’occhiello dell’Italia»

Un tuffo a trecentosessanta gradi nel mondo della nautica e dell’economia del mare per toccare con mano novità ed opportunità del settore. Si è aperta così questa mattina la 49esima edizione del Salone Nauticsud, in scena fino al prossimo 19 febbraio 2023 nel quartiere fieristico della Mostra d’Oltremare di Napoli.

«La tradizione della cantieristica italiana – ha spiegato il presidente del Consiglio dei Ministri, Giorgia Meloni, in un messaggio di augurio giunto proprio durante l’inaugurazione del Salone - è una dei fiori all’occhiello del nostro “saper fare”: nella costruzione di navi, yacht, imbarcazioni da diporto, gommoni e, mi si conceda la licenza, di tutto ciò che naviga, sappiamo mettere il nostro genio e il nostro gusto inimitabile».

Il Premier - nel corso della lettera inviata al presidente di Afina ed organizzatore del Nauticsud, Gennaro Amato - ha poi ribadito la centralità del mare e la sua importanza per la politica economica dell’esecutivo: «Meritano attenzione quelle imprese che producono, investono in ricerca e innovazione, che creano opportunità e scommettono sulle grandi risorse, umane e professionali, del Mezzogiorno, avanguardia geografica, economica e culturale dell’Italia nel Mediterraneo».

Solo in Campania all’interno della filiera nautica, secondo le stime dell’economista Gianni Lepre, operano «oltre 10mila addetti». «Parliamo di un giro di affari di centinaia e centinaia di milioni di euro – osserva Lepre – numeri importanti che però si possono incrementare aumentando i posti barca per creare ulteriore economia».

Il mare a Napoli rappresenta difatti «una risorsa fondamentale per la città», rammenta il primo cittadino, Gaetano Manfredi, presenziando al taglio del nastro della fiera a cui hanno preso parte, tra i vari, anche: Girolamo Cangiano, deputato e membro della Commissione Trasporti della Camera dei Deputati, Andrea Annunziata, presidente Autorità Portuale di Napoli, Ciro Fiola, presidente C.C.I.A.A. di Napoli, il presidente dell’Associazione Filiera Italiana della Nautica, Gennaro Amato, il Questore di Napoli, Alessandro Giuliano e i vertici della Mostra d’Oltremare, la Consigliera Delegata ed il presidente, Maria Caputo e Remo Minopoli.

«La disponibilità del Presidente del Consiglio – commenta Manfredi - è fondamentale per questo rilancio e questo ulteriore sviluppo della città che ha nel mare un grande asset economico che significa turismo, cantieristica, logistica ed una ritrovata presenza di Napoli nel Mediterraneo. In questa particolare fase geo-politica, della quale la crisi ad Est spinge l’Europa a rafforzare il suo dialogo anche dal punto di vista energetico e scambi commerciali con il bacino del Mediterraneo, di cui Napoli è al centro. Riscoprire la dimensione della città e farlo con nuovi investimenti infrastrutturali e una diversa dinamica anche delle relazioni internazionali è una grande opportunità. Su questo lavoreremo insieme perché ci crediamo e il rapporto con il Governo Nazionale è molto importante».

Nel mentre si guarda già al futuro, quando il prossimo anno il Salone festeggerà i suoi primi 50 anni. Per l’occasione si lavora ad un progetto internazionale, con l’invito di 22 nazioni che si affacciano sul Mediterraneo, per dare vita ad un vero e proprio expo della nautica da diporto.

«Questo momento storico, sottolineato sia dalla Meloni sia da Manfredi – chiarisce il presidente di Afina, Gennaro Amato - deve servire a rilanciare Napoli e il suo ruolo di capitale del Mediterraneo. La nautica da diporto è un comparto essenziale per lo sviluppo cittadino, ma può anche diventare ambasciatrice, grazie al nostro progetto di coinvolgere 22 nazioni che affacciano su questo mare, per rafforzare il ruolo della città. La premier Meloni, così come altri 4 Ministeri, sono pronti a rendere questo salone nautico vera piattaforma di un expò della nautica da diporto del sud Europa».

A testimoniare l’importanza della nautica per Napoli e l’intero Mezzogiorno è stato anche il deputato e membro Commissione Trasporti della Camera, Girolamo Cangiano, a cui gli organizzatori del Salone hanno assegnato il Nauticsud Award 2023: «Il Sud – evidenzia Cangiano - è strategico per la crescita di un settore fondamentale per il Paese: dobbiamo dare forza agli imprenditori che continuano a lottare, nonostante i momenti di difficoltà, agendo con un supporto reale verso chi fa impresa».