Net Zero Award: Asìa conquista il premio green di Utilitalia

E’ Asia Napoli una delle tre utilities italiane a ricevere il premio “Net Zero Award” istituito da Utilitalia, la federazione delle utilities italiane che operano nei settori de rifuti, dell’energia e dell’acqua, per premiare la sensibilità delle proprie federate al tema dei cambiamenti climatici e per aver avviato politiche di decarbonizzazione.

Il premio consiste in un progetto di consulenza tecnica da parte della società Carbonsink, gruppo lombardo leader in Italia nella definizione di strategie climatiche atte a ridurre le emissioni e a favorire la biodiversità.

La consulenza si concentrerà su: inventario GHG (calcolo e/o revisione delle emissioni Scope 1 e 2 e mappatura Scope 3 secondo GHG Protocol), target setting (definizione di un percorso di riduzione delle emissioni, con studio di fattibilità di target science-based) e carbon neutrality (realizzazione di una strategia di carbon offsetting per compensare le emissioni non riducibili

La consegna del premio oggi, 5 luglio, a Roma a margine dell'evento "Il ruolo delle utilities fra sicurezza energetica e transizione ecologica", organizzato da Utilitalia.

La presidente di Utilitalia, Michaela Castelli, ha consegnato il premio all’AU di Asia Napoli, Domenico Ruggiero. «Questo è un importante stimolo per la nostra azienda a lavorare sui temi della sostenibilità ambientale per cambiare l’impronta che diamo all’ambiente - ha detto Ruggiero, che poi ha continuato: Massimo è l’impegno della nostra municipalizzata al fine di traguardare risultati tangibili entro un anno. Le nostre scelte, sia personali che aziendali, determineranno il futuro del nostro pianeta e non possiamo limitarci a subire le scelte degli altri, occorre agire subito».

Insieme ad Asia hanno ritirato il premio Veritas Acque SpA Veritas (Venezia) ed Acque SpA (Empoli).