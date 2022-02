Pesanti disagi, nella giornata di ieri, per i passeggeri aerei del volo Nizza-Napoli, bloccati all’interno dell’aeroporto francese per quasi sei ore. Easyjet, infatti, ha riprogrammato il volo dalle 14:30 alle 20:29, comportando un ritardo di sei ore per i passeggeri EJU1661.

La nuova programmazione secondo quanto analizzato da ItaliaRimborso, potrebbe comportare ai viaggiatori una compensazione pecuniaria di 250 euro, prevista dal regolamento comunitario 261/2004.