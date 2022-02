Heathrow, atterraggio choc per il vento: il pilota evita in extremis il disastro aereo

Momenti di paura su un volo della British Airways quando in fase d’atterraggio all’aeroporto di Heathrow a Londra il vento, con raffiche oltre i 140 km l'ora, ha sollevato l'aereo che è rimasto per alcuni secondi in equilibrio, appoggiato solo su un carrello posteriore. Il pilota è riuscito comunque a ristabilire l’assetto riprendendo il volo: un classico "touch and go" d’emergenza per effettuare un nuovo tentativo di atterraggio andato a buon fine. L’incredibile acrobazia è stata ripresa da Big Jet tv ed il video è diventato presto virale.

Nelle immagini si vede l'aereo avvicinarsi alla pista senza particolari problemi, fino a quando tocca terra. Prima oscilla poi l'ala destra si alza verso il cielo tanto da dare l'impressione che si stia per ribaltare. Un'altra manovra e il pilota riprende il volo con la coda del jet che sfiora l'alfalto prima di prendere quota. Elogi al pilota dagli osservatori e dalla compagnia aerea come riporta il Daily Mail.

«I nostri piloti sono altamente qualificati per gestire una serie di scenari, comprese le condizioni meteorologiche estreme, e il nostro equipaggio di volo ha fatto atterrare l'aereo in sicurezza. Passeggeri e equipaggio sono sbarcati come al solito» ha dichiarato un portavoce di British Airways.