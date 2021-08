Un centinaio di aderenti alla galassia dei movimenti «No Vax» e contro il Green pass si è radunato a Napoli in piazza Dante, da dove - in sintonia con altre città italiane - erano partite analoghe manifestazioni anche le scorse settimane, sempre di sabato.

I manifestanti intonano cori come «Giù le mani dai bambini» e «vergogna, vergogna». Chiedono inoltre di essere ricevuti dal governatore campano Vincenzo De Luca.