Tragedia di Cutro, nove salme di migranti a Napoli prima del rimpatrio

Le salme di nove naufraghi di Cutro sono arrivate a Napoli, prima di essere rimpatriate. Lo fa sapere il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, spiegando che in serata le salme sono arrivate all'aeroporto di Capodichino. Saranno poi trasferite al cimitero di Poggioreale, prima del rimpatrio. «Profondo rispetto per le vittime di Cutro: Napoli è una città accogliente ed è con questo spirito che abbiamo ospitato nove salme di questa tragedia», scrive su Twitter il sindaco di Napoli.