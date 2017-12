Mercoledì 27 Dicembre 2017, 14:57 - Ultimo aggiornamento: 27-12-2017 14:57

TORRE DEL GRECO - Nuovi orari per l'Inps di Torre del Greco: dall'anno prossimo cambiano i giorni di servizio per gli uffici di piazzale ferrovia. Apertura soltanto nei giorni dispari della settimana per lo sportello cittadino che, a partire dal 2 gennaio, sarà arrivo il lunedì, il mercoledì e il venerdì dalle 8.30 alle 12. L'Inps di Torre del Greco serve gli utenti di Torre del Greco, Torre Annunziata, Trecase e Pompei e ha un bacino di oltre 176mila persone. Per ulteriori informazioni si può contattare il centralino al numero 0817553611 o il contact center al numero 803164.