Omaggio a Maradona: dopo Totò e la Loren, un altro maxi murales a Gragnano

Un altro murales per Gragnano. A via Quarantola un altro volto famoso farà bella mostra di se' a breve. Dopo Toto' e Sofia Loren, nella città della pasta, arriva l'omaggio al dio del pallone. Maradona, è in via di realizzazione su uno degli edifici della strada di periferia. L'associazione Gragnano Hub, promotrice dell'iniziativa dopo una raccolta fondi, lo racconta on line, mostrando la prima bozza del volto del campione amato dai napoletani di tutti i tempi.

Un regalo per i cittadini, come si legge sui social. "I ricordi ci legano per sempre alle persone. Sono i ricordi che restano indelebili nella memoria di ognuno di noi-scrivono i giovani dell'associazione-per ogni passo in avanti che faremo ci sarà sempre qualcosa del passato da portare avanti. Tra le corse a lavoro, l’esame da preparare, il treno in ritardo e la vita che scorre, avremo sempre un momento per ricordare. Ricordare quella canzone d’amore, quel film che ci ha fatto riflettere e quel mito che ci ha fatto crescere. Se sei una stella, non smetterai mai di brillare. Se sei una stella, nessuno ti dimenticherà. Grazie ai proventi di una cena solidale, la nostra Gragnano avrà un’altra 'faccia' da guardare". Un messaggio positivo e per guardar avanti. "Ancora una volta, diremo quanto è bello essere napoletani, ma soprattutto quanto è bello tifare Napoli".

APPROFONDIMENTI LA MORTE DI MARADONA Maradona, l'incredibile omaggio:ecco il tattoo del suo ex... ADDIO DIEGO Maradona, ai Quartieri Spagnolispunta un altro murales per Diego LA MORTE DI MARADONA Maradona, l'ultimo omaggio dei Foja: «La mano de...

© RIPRODUZIONE RISERVATA