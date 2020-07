Napoli, arrestato il killer di Salvatore la strega: «L'ho ammazzato per vendicare papà»

Un uomo è stato fermato dalla Squadra mobile per l'omicidio del boss Salvatore Attanasio, commesso quattro giorni fa nelle Case Nuove a Napoli. Si tratta di Enrico Rispoli, 37 anni. Attanasio, 42 anni, era stato ucciso in via Giambattista Manso all'altezza del civico 5 con 14 coltellate al torace.



Le ricerche si indirizzavano nei confronti di Rispoli, che si era reso subito irreperibile; il movente era fosse da ricercarsi nel forte risentimento nutrito dal fuggitivo nei confronti della vittima, ritenuta responsabile della morte di suo padre, avvenuto nella notte di Halloween del 2011.

Rispoli si è presentato spontaneamente e ha ammesso le sue responsabilità, ricostruendo dettagliatamente i fatti in maniera del tutto conforme a quanto ipotizzato dagli investigatori.

Ultimo aggiornamento: 19:38

