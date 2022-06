Omicidio a Napoli. Questa mattina poco dopo le 7 un uomo è stato ucciso in via Paolo Grimaldi a Soccavo. Michele Della Corte, 66 anni, già noto alle forze dell'ordine, è stato raggiunto da colpi d'arma da fuoco ed è morto sul colpo. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno avviato le indagini. Non si esclude nessuna pista.