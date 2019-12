Un uomo, Ciro D' Anna, di 38 anni, è stato ucciso a colpi di arma da fuoco poco fa a Portici, in circostanze non ancora accertate. Secondo una prima e sommaria ricostruzione l' uomo si trovava all' interno di una tabaccheria in via Università.

